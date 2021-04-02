В мире число заражений коронавирусом превысило 130,18 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 130186559 (+715868 за сутки) по данным Worldometer на 7:45 2 апреля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2840296 (+12159) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 22447709 (+215411) человек, из них 96569 (-4) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 104898554 (+488298) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 31244639 (+76786) случаями заражения, Бразилия – 12842717 (+89459), Индия – 12302110 (+81441), Франция – 4695082 (+50659) и Россия – 4554264 (+9169). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 89459, Индия – 81441, США – 76786, Франция – 50659, Турция – 40806. Беларусь (1236) – на 57 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 566511, Бразилия – 322559, Мексика – 203210, Индия – 163428 и Великобритания – 126764. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 3673, США – 952, Польша – 621, Мексика – 577, Италия – 501. Беларусь – на 68 (-5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 323043 случая заражения коронавирусом и 2257 смертей.