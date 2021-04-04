В мире число заражений коронавирусом превысило 131,38 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 131382018 (+537121 за сутки) по данным Worldometer на 9:28 4 апреля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2859572 (+8547) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 22768483 (+117879) человека, из них 97509 (-149) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 105753963 (+410695) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 31383126 (+66154) случаями заражения, Бразилия – 12953597 (+41218), Индия – 12484127 (+92998), Франция – 4741759 (-) и Россия – 4572077 (+9021). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 92998, США – 66154, Турция – 44756, Бразилия – 41218, Польша – 28073. Беларусь (1371) – на 48 (-2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 568513, Бразилия – 330297, Мексика – 203854, Индия – 164655 и Великобритания – 126826. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 1931, США – 807, Польша – 571, Индия – 514, Украина – 396. Беларусь – на 60 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 326065 случаев заражения коронавирусом и 2276 смертей.