В мире число заражений коронавирусом превысило 128,26 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 128261601 (+490299 за сутки) по данным Worldometer на 10:02 30 марта 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2804892 (+8753) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 21977692 (-32889) человека, из них 94802 (+1168) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 103479017 (+514435) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 31033801 (+59707) случаями заражения, Бразилия – 12577354 (+42666), Индия – 12095329 (+56119), Франция – 4554683 (+9094) и Россия – 4528543 (+8711). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 59707, Индия – 56119, Бразилия – 42666, Турция – 32404, Польша – 16965. Беларусь (918) – на 51 (-4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 563206, Бразилия – 314268, Мексика – 201623, Индия – 162147 и Великобритания – 126615. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 1969, США – 639, Италия – 417, Франция – 360, Россия – 293. Беларусь – на 68 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 319599 случаев заражения коронавирусом и 2227 смертей.