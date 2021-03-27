Следственный комитет РБ возбудил дело о призывах к протестам 27 марта

Управление Следственного комитета по Минску возбудило уголовное дело по факту размещения призывов в telegram-каналах к участию в несанкционированных массовых мероприятиях 27 марта.

«Уголовное производство открыто на основании статьи Уголовного кодекса об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок», - говорится в сообщении СК РБ.

«…лица которые поддадутся указанным призывам и примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут привлекаться к уголовной ответственности», - предупреждает СК.