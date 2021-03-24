В Беларуси осуждены 87 человек за участие в акциях протеста

Белорусские власти подвергли уголовному преследованию 87 человек за участие в акциях гражданского протеста против фальсификации итогов выборов и насилия в отношении граждан страны.

Такие данные приводит Генпрокуратура РБ.

«На сегодня по статье ст.342 Уголовного кодекса Республики Беларусь (массовые беспорядки – ред.) осуждено 87 лиц. В качестве наказаний избраны, как правило, лишение свободы и ограничение свободы, в том числе с направлением в исправительное учреждение открытого типа. В одном случае лицо, совершившее общественно опасное деяние, было признано невменяемым – суд применил к нему принудительные меры безопасности и лечения», - говорится в сообщении.

«На текущий момент в суды направлено 89 уголовных дел в отношении 154 лиц, которым инкриминированы преступления по ст.342», - также сказано в сообщении.