Amnesty International обвиняет белорусские власти в жестокости к задержанным на протестах

Международная правозащитная организация Amnesty International обвиняет белорусские власти в жестоком обращении с задержанными на протестах людьми.

"Представители властей систематически применяли пытки и другие виды жестокого обращения к задержанным на акциях протеста, в том числе к участникам, журналистам и случайным прохожим. Местные и международные организации задокументировали сотни случаев по всей стране", - говорится в докладе Amnesty International о ситуации с правами человека в мире.

В докладе отмечается, что "экспертам ООН по правам человека поступило 450 свидетельств о жестоком обращении с задержанными, подкреплённых фото- и видеодоказательствами, а также медицинскими справками, которые подтверждают длинный список чудовищных злоупотреблений", сообщает Интерфакс-Запад со ссылкой на доклад.

"В них описано, как протестующих пытали и подвергали жестокому обращению при задержании, перевозке и под стражей в чрезвычайно переполненных изоляторах. Демонстрантов унижали, жестоко избивали, подвергали сексуальному насилию (в том числе женщин и несовершеннолетних), а также в течение длительного времени нахождения под стражей не давали им пищи, чистой воды и не оказывали медицинской помощи", - утверждает Amnesty International.

Кроме того, по данным правозащитников, "задержанных лишали права информировать родственников о своём местонахождении, причём в некоторых случаях — на протяжении всего срока их административного ареста, а также не давали им связываться с адвокатами". "Передачи и письма не доставляли, тёплую одежду и средства гигиены, в том числе у менструирующих женщин, изымали", - сказано в докладе.

Власти Беларуси признали, что в связи с протестами им поступило около 900 жалоб на произвол милиции, но дальше этого признания дело не пошло.