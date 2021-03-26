Последнее обновление: 26.03.2021 15:47

Польские пограничники перехватили очередную партию сигаретной контрабанды

Сотрудники Подляшского пограничного отдела пресекли контрабанду 520 тыс. пачек сигарет более чем на 7,7 миллиона злотых (в эквиваленте — 1,97 млн долларов).

Контрабанду перевозил 59-летний гражданин Литвы, которому грозит до 10 лет лишения свободы. Грузовик с сигаретами без польских акцизных марок был выявлен в районе Белостока, передает БелаПАН.

Водитель заявил, что в грузовике деревянные ящики, однако по факту там оказалось огромное количество сигарет, говорится в сообщении Подляшского отдела пограничной службы Польши.

По данным пограничников, если бы контрабандные сигареты попали в продажу, польская казна потеряла бы более 12,6 млн злотых (более 3,2 млн долларов в эквиваленте).

При этом, данный грузовик без каких-либо проблем пересек белорусский участок границыю

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