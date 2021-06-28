Последнее обновление: 28.06.2021 22:19

Новороссийская таможня обнаружила белорусский сигаретный «контрабас»

Новороссийские таможенники совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России пресекли попытку незаконного вывоза из России в Грецию более 158 тыс. пачек сигарет.

Российский отправитель оформил на экспорт в Грецию контейнер с 16 тоннами пиломатериалов. «В результате проведенного таможенного контроля внутри трехметровых обрезных досок по всей длине обнаружены тайники, в которых были сокрыты пачки сигарет торговой марки «NZ», произведенные в Республике Беларусь и маркированные специальными акцизными марками страны происхождения. Рыночная стоимость изъятых табачный изделий превысила 20 млн рублей», - говорится в сообщении Таможенной службы РФ.

По данному факту Новороссийской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ.

«В ходе расследования установлено место изготовления тайников в досках. Проверяя информацию новороссийских коллег, сотрудники Смоленской таможни нашли цех и изъяли табачные изделия, деревообрабатывающие станки, брусья, столярный клей, а также заготовки для тайников и готовый схрон с контрабандным товаром внутри», - также сказано в сообщении.

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