На въезде в Польшу пресечена крупнейшая в истории контрабанда сигарет из Беларуси

Сотрудники Подляского пограничного отряда и отдела Национальной налоговой администрации пресекли контрабанду более 1,8 млн пачек сигарет на белорусско-польском погранпереходе «Кузница» (Гродно-Белосток), сообщается на сайте Пограничной службы Польши.

Отмечается, что при детальном осмотре двух польских грузовиков, въезжавших в страну, было обнаружено, что в их прицепах «вместо заявленных досок лежит огромное количество сигарет без польских акцизных марок» — 927,5 тыс. и 918 тыс. пачек ориентировочной общей стоимостью 27,6 млн злотых (около 7,4 млн долларов), передает БелаПАН.

«Это самая крупная когда-либо предпринимавшаяся попытка контрабанды сигарет через польские пограничные переходы. <…> Если бы незаконные товары были проданы, государственная казна потеряла бы более 44,8 млн злотых (около 12,1 млн долларов)», — говорится в сообщении.

Трое граждан Польши 19, 21 и 55 лет — двое водителей и сменщик — были задержаны и арестованы по решению суда на три месяца. Им грозит лишение свободы до 10 лет.

Сотрудники Подляского погранотряда начали в отношении них расследование. Изъятые сигареты и транспортные средства приобщены к материалам дела. Кроме того, сотрудники погранотряда обнаружили изменение кузовного номера одной из машин.

Примечательно, белорусские таможенники и пограничники, первыми досматривавшими эти ничего подозрительного не заметили.

В свою очередь, сотрудники Калининградской областной таможни совместно с пограничниками в ходе проверки на грузовом складе аэропорта «Храброво» «обнаружели прибывшие из Москвы табачные изделия без акцизных марок».

Страна происхождения товаров — Республика Беларусь. Общее количество контрабандных сигарет — 46 тысяч пачек.