Последнее обновление: 19.03.2021 17:48

Министерство «правды» Беларуси нашло подельников в неЛегкой битве с фейками

Мининформ Беларуси инициировал поправки в закон СМИ, позволяющие «министерству правды» призвать на помощь Генпрокуратуру и межведомственную комиссию по информационной безопасности при Совете безопасности Беларуси для борьбы с фейками.

Как сообщил сегодня министр Игорь Луцкий, упомянутым ведомствам будут предоставлены полномочия по блокировке фейковой информации.

"Очень часто под видом достоверной информации распространяется недостоверная. Нерадивые журналисты и средства массовой информации преподносят это как обычное заблуждение. На самом деле это целенаправленная информационная война против государства. И те механизмы, которые действовали на данный момент, были, на наш взгляд, недостаточными. Процедуры были затянутыми. Поэтому сейчас данные изменения позволят нам оперативно бороться с фейковой и запрещенной информацией, не затягивать разные судебные заседания на длительные периоды", - сказал Игорь Луцкий, которого цитирует БелТА.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование