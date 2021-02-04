Последнее обновление: 04.02.2021 14:34

Власти не пустили независимые СМИ на предварительное заседание по делу «Белгазпромбанка»

Журналисты независимых СМИ не смогут освещать предварительное заседание по делу «Белгазпромбанка», которое пройдет 4 февраля в здании суда Московского района Минска.

В Верховном суде, под чьей юрисдикцией состоится процесс, объясняют это эпидемиологической обстановкой и нехваткой мест в зале, где будет идти процесс, передает БелаПАН.

В частности, власти отказали в допуске журналистам БелаПАН, «Белорусы и рынок», Onliner.by. При этом известно, что на заседании нашлись места для журналистов российских СМИ: агентства РИА «Новости», ТАСС, а также «Sputnik в Беларуси».

На предварительном заседании по делу «Белгазпромбанка» будут присутствовать не все проходящие по делу обвиняемые, а только шестеро, с которыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Виктора Бабарико среди них нет.

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