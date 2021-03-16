Последнее обновление: 16.03.2021 18:55

В Беларуси зарегистрирована ассоциация по информационной безопасности

Минюст Беларуси зарегистрировал ассоциацию "Информационная безопасность", сообщила пресс-служба ведомства.

«Ассоциация создана для оказания содействия в борьбе с распространением негативного контента в информационном пространстве, консолидации усилий общественности, а также заинтересованных организаций в развитии саморегуляции информационного сообщества», - говорится в сообщении.

Учредителями новой структуры Белорусское общественное объединение демографической безопасности, Белорусское общественное объединение "Позитивное движение", Международное общественное объединение по научно-исследовательским и информационно-образовательным программам "Развитие", Общественное объединение "Белорусское педагогическое общество" и Республиканское общественное объединение "Белорусское общество психологов".

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