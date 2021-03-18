МЭА: Мировой спрос на бензин не восстановится никогда

Пандемия коронавируса нанесла непоправимый удар глобальной топливной экономике, считают эксперты Международного энергетического агентства.

Спрос на бензин, резко упавший из-за локдаунов, может никогда не вернуться к докризисным уровням, говорится в прогнозе МЭА по рынку нефти до 2026 года.

По оценке агентства, в 2020 году потребление бензина в мире упало на рекордные 2,9 млн баррелей в сутки, главным образом за счет ключевых стран Запада, где миллионы людей оказались запертыми на карантине, пишет finanz.ru.

В 2021 году на массовой вакцинации спрос восстановится, но лишь на 60% от потерянного объема - 1,7 млн баррелей в день, а в 2022-м вырастет еще на 0,47 млн баррелей, после чего упрется в планку, прогнозирует МЭА.

Даже сильный рост потребления в развивающихся странах не способен перекрыть падение в развитых, где власти запускают программы борьбы с выбросами углекислого газа, а электромобили идут на смену двигателям внутреннего сгорания, отмечает агентство в докладе.

Ситуация для рынка нефти выглядит оптимистичнее: потеряв спрос на 9 млн баррелей в прошлом году, в этом его ждет увеличение потребления на 5,5 млн. В 2023-м спрос на нефть вернется к докризисным уровням - около 100 млн баррелей в день, а к 2026-му достигнеит 104,1 млн баррелей.

Впрочем, прежних темпов роста рынок нефти уже не увидит. Затяжные последствия пандемии в сочетании с «безотлагательностью энергоперехода на низкоуглеродные источники энергии может означать, что спрос на нефть больше никогда не восстановит свою допандемическую траекторию», говорится в докладе.