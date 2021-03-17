Китай объявил о повышении цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке

Цены на бензин и дизельное топливо с 18 марта повышаются на внутреннем рынке Китая, говорится в сообщении на сайте Госкомитета по делам развития и реформ КНР.

Стоимость одной тонны бензина возрастет на 235 юаней (около 36,1 доллара), а дизельного топлива - на 230 юаней (около 35,4 доллара). После соответствующей корректировки тонна бензина будет продаваться по цене от 8185 до 8625 юаней (от 1261 до 1328 долларов), а дизельное топливо будет реализовываться по цене от 7315 юаней до 7655 юаней (от 1127 до 1179 доллара).

В разных районах Китая цены на данные виды энергоносителей отличаются, что связано с выделяемыми государством субсидиями. Самые высокие традиционно устанавливаются в городе Чэнду, а самые низкие - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, передает ТАСС.

Согласно действующей в Китае политике государственного регулирования цен на топливо, если изменение котировок нефти на мировом рынке приводит к увеличению или уменьшению стоимости одной тонны нефтепродуктов на внутреннем рынке более чем на 50 юаней и такая ситуация сохраняется в течение 10 рабочих дней, то цены на бензин и дизельное топливо корректируются.

Предстоящее повышение цен на эти энергоносители станет пятым по счету с начала текущего года.