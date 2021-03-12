Япония и Австралия начали тестовое производство водорода из бурого угля

Японско-австралийское совместное предприятие начало тестовое производство водорода из бурого угля.

Экспериментальный завод является частью пилотного проекта стоимостью 500 млн австралийских долларов ($390 млн.). Его цель — показать, что сжиженный водород можно производить в коммерческих целях и безопасно экспортировать за границу, передает Reuters.

Идея проекта состоит в том, чтобы создать первую международную цепочку поставок сжиженного водорода. Следующим большим шагом будет отправка груза на первом в мире перевозчике сжиженного водорода.

«У нас есть потенциал стать мировыми лидерами в производстве и экспорте водорода, и этот проект позволяет [протестировать и усовершенствовать] эту технологию», — сказал министр энергетики Австралии Ангус Тейлор в кулуарах церемонии, посвященной началу тестового производства, сообщает enkorr.ua.

Австралия, уже доминирующая в мировой торговле сжиженным природным газом (СПГ), надеется, что сжиженный водород откроет зеленые энергетические рынки для ее газа и угля.

СП управляется Kawasaki Heavy Industries и расположено в штате Виктория, где сосредоточена четверть известных мировых запасов бурого угля. Оно имеет ключевое значение для того, чтобы помочь Японии достичь цели по нулевым чистым выбросам углерода к 2050 г.

Пятый по величине потребитель энергии в мире намерен увеличить свой годовой спрос на водород в десять раз, до 20 млн т к 2050 г., что эквивалентно примерно 40% нынешней выработки электроэнергии в Японии.

Бурый уголь считается самым низким сортом угля из-за его относительно низкой энергоемкости. Он используется как топливо на некоторых из самых грязных электростанций Австралии. Многие из них уже закрыты или планируются к закрытию.

«Важно то, что водород должен быть конкурентоспособным по стоимости, а бурый уголь Виктории — дешевый источник водорода», — сказал Хирофуми Кавазо, генеральный менеджер подразделения Hydrogen Engineering Australia.

В рамках проекта водород производится путем реакции угля с кислородом и водяным паром при высоких температурах и давлении. Отходами процесса являются CO2 и другие газы.

Если проект станет коммерческим, углекислый газ будет после улавливания захоронен у побережья Виктории. Правительства Австралии и штата Виктория реализуют параллельный проект по тестированию транспортировки и закачки углекислого газа под морское дно.

Исследования показывают, что водород, производимый из угля с улавливанием и хранением углерода, на 50–75% дешевле «зеленого» водорода, сказал Джереми Стоун, директор проекта J-Power. Зеленый водород производится с использованием энергии ветра и солнца для гидролиза воды. В отличие от «угольного» водорода процесс производства чистого водорода зависит от погоды.

Между тем группы, выступающие за запрет использования бурого угля, утверждают, что этот проект — пустая трата денег.

«В ближайшие несколько лет на смену этой технологии придет чистый водород, получаемый из возобновляемых источников энергии. Любые инвестиции в инфраструктуру преобразования угля в водород быстро превратятся в чемодан без ручки», — сказал менеджер кампании Environment Victoria Николас Аберли.

Мощность экспериментальной установки составляет 70 кг водорода в сутки. Продукт будет транспортироваться трейлерами в порт, где после накопления будет сжижен и отправлен танкером-водородовозом в Японию.

Партнерами по проекту являются Iwatani Corp, Marubeni Corp, Sumitomo Corp и AGL Energy Ltd, шахта которой поставляет бурый уголь.