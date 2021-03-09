Первый энергоблок БелАЭС опять отключат от сети

Первый энергоблок БелАЭС 10 марта в очередной раз будет отключен от сети, сообщила пресс-служба Минэнерго РБ.

«В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации… …для проведения исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке со снижением ее мощности до минимально контролируемого уровня», - указывается причина в сообщении ведомства.

«Данный вид исследований необходим для определения нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора», - отмечается в сообщение.

При этом Минэнерго не говорит, сколько времени понадобится для определения упомянутых характеристик.