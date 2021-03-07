В мире число заражений коронавирусом превысило 117,08 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 117081763 (+407290 за сутки) по данным Worldometer на 9:01 7 марта 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2600048 (+7920) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 21820720 (+23730) человек, из них 89366 (-57) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 92660995 (+375640) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 29653891 (+58228) случаями заражения, Индия – 11210580 (+18716), Бразилия – 10939320 (+67477), Россия – 4312181 (+11022) и Великобритания – 4213343 (+6040). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 67477, США – 58228, Италия – 23641, Франция – 23306, Индия – 18716. Беларусь (1329) – на 42 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 537119, Бразилия – 264446, Мексика – 189578, Индия – 157791 и Великобритания – 124419. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1515, Бразилия – 1498, Мексика – 712, Россия – 441, Италия – 307. Беларусь – на 60 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 294432 случая заражения коронавирусом и 2029 смертей.