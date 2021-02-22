Последнее обновление: 22.02.2021 19:06

Лукашенко волнуется о будущем Газпрома, стараясь не упустить халявный газ

Лукашенко в Сочи проявил невиданную заботу о будущих доходах Газпрома, пообещав компенсировать выпадающие из-за ввода Белорусской АЭС объемы импортируемого из России природного газа.

Компенсация сводится к тому, что Беларусь готова эти выпадающие 5 млрд. кубометров газа импортировать в качестве сырья для второго Гродно-Азота. Инвестором второго азотного комбината должен выступить… Газпром.

«Несмотря на то что мы атомную станцию введем в строй, это примерно минус 5 миллиардов [кубометров] закупок природного газа, … мы планируем построить Гродненский азотный комбинат второй. А это природный газ, поэтому мы все равно будем потреблять природный газ во все возрастающих объемах», - сказал Лукашенко.

«Если будет ваше поручение проработать вопрос, мы с Газпромом готовы этот проект реализовать», - добавил он.

Не может Лукашенко смириться с тем, что вот так вот просто потеряет 5 млрд. газа, которые заходят в страну по льготной цене. И как он надеется, цена на газ для Беларуси будет оставаться относительно льготной еще долгое время. А так, вроде как, законтрактовал на будущее эти 5 млрд, да еще и удочку забросил насчет кредита на строительство Гродно-Азот – 2.



blog comments powered by Disqus
<Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование