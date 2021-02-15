Макей: 5-6% сотрудников МИД РБ уволились из-за протестов

Глава МИД РБ Владимир Макей утверждает, что потери министерства из-за увольнения сотрудников, не согласных с итогами выборов и выступающих против насилия в стране, составляет 5-6% от общего числа.

«Я читал где-то заявление о том, что порядка 70 или 100 сотрудников уволились. Если бы 70 или 100 сотрудников уволились, то МИД перестал бы работать, я должен сказать. У нас небольшое министерство… Я должен сказать, что в целом где-то порядка 5–6% уволились», - заявил Макей в интервью РБК.

«Часть ушли сами, части из них предложили уйти, потому что я не понимаю подхода, когда дипломат хочет работать на той или иной должности, получать деньги от государства и одновременно поливает грязью это государство в соцсетях, в интернете, в рамках публичных каких-то заявлений. Для меня это абсолютно неприемлемо. Когда произошли эти события, после 9 августа, я два раза собирал своих сотрудников и говорил: «Коллеги, определитесь сами. Если вы хотите работать дальше на государство, если вы чувствуете, что можете работать, давайте работать. Если не можете, тогда принимайте решение. Будьте мужиками, имейте стержень. Примите решение, уходите, работайте в других сферах». Частью, как я сказал, это было услышано», - утверждает чиновник.