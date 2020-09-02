Тело пропавшего в 3-й день протестов жителя Минска нашли в районе ТЦ «Рига»

Работник Минского завода шестерен пропал на третий день протестов. Его соседи утверждают, что он никогда надолго не уходил из общежития. Правоохранители заявляют, что причиной смерти мужчины стало отравление этиловым спиртом.

Последний раз Александра Будницкого видели утром 11 августа, мужчина еще спал, а после обеда должен был выйти на смену. На работе Александр так и не появился, не вернулся и в общежитие, где жил последние два года.

Его коллеги написали заявление в милицию о пропаже человека, а в понедельник, 31 августа, узнали: Будницкого нет в живых, якобы его тело нашли недалеко от торгового центра «Рига», передает

«Александр жил в нашем общежитии и работал на Минском заводе шестерен, с родственниками особо связь не поддерживал, жил так — работа-дом-работа. Я поднял шумиху на работе, что пропал человек, почему никто не ищет», - поясняет рабочий МЗШ Сергей, почему забили тревогу, когда 11 августа Александр Будницкий не вышел во вторую смену.

Александру 52 года, одно время жил в России, разведен, а два года назад поселился в общежитии на улице Ботанической. Те, кто жил с ним в одном блоке, рассказывают: мужчина по выходным ездил в лес за грибами и ягодами, мог выбраться за покупками на Комаровку, но чаще был в своей комнате. Что касается алкоголя, то, по словам соседей Александра, он мог выпить, но в запой не уходил.

«С Александром мы жили в одной комнате, вечером 10 августа я вернулся поздно, он уже спал, но спросил: «Откуда ты, Павлович, пришел?» И все. Утром ушел в первую смену, Александр еще спал, вернулся после работы, а его нет — одну ночь, вторую. Раньше он не пропадал, а если куда-то ехал, звонил мне, чтобы я не переживал», — рассказывает сосед Геннадий.

Другой сосед по блоку, Сергей, вспоминает последний разговор с Александром Будницким.

— 10 августа мы с другим коллегой вечером ездили к «Риге», это три остановки от общежития. Сюда обычно ходим за едой, а в тот день решили посмотреть, что там происходит. Видел своими глазами, как стреляли и взрывали. Когда вернулись в общежитие, рассказал Александру, что там творилось. Больше его не видел ни дома, ни на работе, — отмечает Сергей. — Видя, что Александра не ищут, вместе с Геннадием 19 августа поехали в Первомайское РУВД и оставили заявление о пропаже человека. У нас еще спросили, участвовал он в акции или нет. Не так давно из милиции пришел ответ, что заявление принято и зарегистрировано.

Как утверждают Сергей и Геннадий, с 11 августа и до момента нашего разговора никто из сотрудников милиции с ними не связывался. Еще первые дни мужчины пытались дозвониться до Александра, шли длинные гудки, но никто не отвечал, а потом абонент был вне зоны доступа.

— В понедельник я позвонил брату Александра, он сообщил, что Будницкого нашли мертвым возле «Риги», якобы что-то с сердцем. Даже не знаю… Александр работал в первом цехе, на трудном участке, делал бортовые детали, это физически сложная работа. У него шли детали по 16, 30 килограммов, представляете? И 200−300 штук таких деталей нужно перебросить в день с места на место. Он шутил: «Я жилистый». Александр — человек неконфликтный, любил пошутить, вечно травил анекдоты, от политики далекий. Не исключаю, что 11 августа он мог пойти к «Риге», посмотреть, что там происходит. Тем более лично мне говорил, что в тот день отпросился с работы, — говорит Сергей.

У мужчины много вопросов, которые пока остаются без ответов: когда умер Александр; почему никто в людном месте не увидел тело мужчины; если он умер 11 августа и находился в морге как неопознанный, почему при обращении в милицию об этом им не сообщили.

Валентин, брат Александра, в милицию с заявлением не обращался, вчера ему сообщили, что тело родственника нашли «в парке в районе Сурганова, возле «Риги».

— Ничего там такого, завтра я получу [тело]. Он ушел 11 августа, в милиции сказали: есть свидетели, что он попросил закурить и при них случился приступ, был в состоянии сильного алкогольного опьянения. 12 августа он уже поступил на экспертизу. Прошла какая-то левая информация от коллег, что он не имеет родственников, — говорит Валентин.

Редакция tut.by обратилась за комментарием в Следственный комитет.

«Данный мужчина был обнаружен поздно вечером 11 августа в сквере по улице Берестянской. Со слов очевидцев, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, попросил закурить, ему стало плохо и он упал. На место происшествия выезжала бригада скорой медицинской помощи, несмотря на оказываемые реанимационные мероприятия, мужчина скончался на месте», - заявила Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску.

«При себе у мужчины были документы, поэтому личность была установлена сразу. Согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти является острое отравление этиловым спиртом. По факту смерти проводится проверка», - проинформировала Гарлинская.