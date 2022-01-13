Власти Беларуси намерены ужесточить ответственность председателей ТСЖ

Белорусские власти ужесточат ответственность председателей правления ТСЖ, в том числе и из-за якобы лояльности председателей к визуализации прошедших в Беларуси массовых протестам (муралы, БЧБ-декорации и т.д.)

Соответствующий проект указа сегодня был рассмотрен на совещании у Лукашенко.

"Все мы видели, какой ущерб был нанесен зданиям, сооружениям и общественному имуществу в результате так называемых протестных акций. Слава богу, что еще не сожгли столицу, как это сделали с финансовой столицей Казахстана. В подавляющем большинстве случаев это происходило при попустительстве, а иногда и по инициативе руководителей организаций собственников жилья. На устранение последствий и наведение порядка тратились огромные деньги»,- заявил Лукашенко.

«Мной давались поручения об ужесточении ответственности председателей правлений товариществ собственников и иных организаций за необеспечение сохранности, надлежащей эксплуатации и содержания общего имущества», - добавил он.