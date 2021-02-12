Беларусь может потерять право проведения Кубка мира по биатлону в 2022 году

Международный союз биатлонистов присвоил этапу Кубка мира в Беларуси, который должен пройти в 2022 году, статус неутвержденного, окончательное решение должно быть принято не позднее сентября.

«Исполнительный комитет IBU примет решение подтверждении или нет мероприятия не позднее сентября 2021 года. Исходя из ситуации в Беларуси и перспектив на данный момент», — говорится в сообщении, передает Tribuna.by.com

Исполком согласился выделить федерациям дополнительное финансирование в размере двух миллионов евро.

Этап Кубка мира по биатлону в спорткомплексе Раубичи должен пройти в начале марта 2022 года.