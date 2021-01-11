Тихановская: Главе IIHF следовало бы обсуждать судьбу Натальи Херше

Светлана Тихановская упрекнула главу IIHF Рене Фазеля в проведении непоследовательной политики, которая может навредить репутации самой хоккейной федерации.

По ее мнению, приехавшему в Минск Фазелю следовало бы для начала озаботиться судьбой гражданки Швейцарии Натальи Херше, приговоренной в Беларуси к 2,5 тюрьмы, а уж затем обсуждать возможность проведения в Беларуси ЧМ по хоккею.

«Спортивный праздник не может проходить в стране, где политзаключённые сидят в карцерах в нескольких километрах от ледовых арен. Швейцарец Фазель мог бы защищать гражданку Швейцарии Наталью Херше, которую «честный суд» приговорил к 2,5 годам заключения за срыв балаклавы с омоновца. Вместо этого он медлит с заявлениями и ставит под сомнение уважение к беларусскому народу», - заявила Тихановская, комментарий которой распространила пресс-служба.

«Я знаю, что многие хоккеисты, сборные и федерации стран не собираются ехать на чемпионат, который является ширмой для правового дефолта, пыток и убийств. Для них, как и для нас, свобода, человеческое достоинство и закон важнее любых постов и наград. Чемпионат должен быть перенесен из Минска. В противном случае я призываю все национальные федерации его бойкотировать», - призвала она.