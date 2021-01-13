Глава IIHF прикрывается ролью миротворческого самозванца

Настаивающий на проведении в Беларуси чемпионата мира по хоккею президент Международной хоккейной федерации Рене Фазель объяснил свои «обнимашки» с Лукашенко в Минске желанием способствовать диалогу между властями и оппозицией Беларуси.

Помимо объятий с последним диктатором Европы Фазель опозорился совместным фото с руководителем хоккейной федерации Басковым, которого считают причастным к гибели Романа Бондаренко. Скандальный снимок занимающий уже 27 год пост президент IIHF спортивный функционер из Швейцарии также списал на желание повторить путь сексота КГБ Юрия Воскресенского.

«Я хотел использовать особые отношения с Лукашенко, чтобы сделать что-то хорошее», - заявил Фазель в интервью Швейцарскому радио и телевидению, комментируя свой визит в Минск. - «Чтобы чемпионат мира привел к своего рода примирению правительства и оппозиции. Но что-то не получилось, и мне это тоже неприятно».

На вопрос, не были ли ошибкой объятия с Лукашенко, Фазель отметил: «Дело в том, что одна картинка говорит больше тысячи слов».

«Целью поездки был важный разговор с Лукашенко о чемпионате мира в Минске. У меня 20 лет хорошие отношения с Лукашенко: вместе играли в хоккей, было много контактов, в том числе в 2014 году. IIHF хотела использовать возможность поговорить с Лукашенко откровенно. Жаль, если это интерпретируется так, будто я соглашаюсь с событиями и репрессиями в Беларуси», - сказал Фазель, цитату которого публикует Белапан.

«У нас контракт с белорусской хоккейной федерацией. Наша обязанность — провести чемпионат мира. Будут последствия, если его сейчас не провести. В общем, мы сказали себе: почему не попытаться убедить Лукашенко, что с помощью этого чемпионата мира он может послать сигнал? То есть что он ищет диалог с оппозицией», - утверждает швейцарец.

«Представьте себе, что мы сейчас отменяем чемпионат мира в Беларуси. Это как-то изменит ситуацию в стране? Определенно нет. Лукашенко сам сказал, что хочет изменить Конституцию, что готов провести новые выборы. И мы дискутируем с ним и пытаемся сделать что-то хорошее. Должен признать: в Минске я немного играл с огнем. И мы немного обожглись. И сейчас будет очень тяжело изменить это мнение», - посыпает голову пеплом Фазель.

«Первый контакт был очень дружеским. Потом, когда мы заявили о проблемах, стало очень эмоционально. Благодаря моим особым отношениям с Лукашенко мы смогли перейти к делу. Но в социальных сетях очень быстро формируется мнение на основании увиденного. Это пошло не туда. И из-за этого мне больно и ужасно жаль», - сетует он на стечение обстоятельств, неправильную подачу новостного материала и виноватые во всём социальные сети.

При этом, глава IIHF ничуть не изменил своего мнения относительно проведения спортивного мероприятия в Беларуси.

«С помощью этого чемпионата мира мы можем добиться того, чего нельзя другим путем. Кто в Беларуси чего-то достиг санкциями и бойкотом? Никто. Я идеалист спорта, он здесь для того, чтобы собирать людей. Это в его власти. Нужно искать диалог. Мне неприятно из-за случившегося, и я тоже беру на себя ответственность за это», - добавил он.

Итоги визита Фазеля были обсуждены 12 января на конференции Совета ИИХФ. Вице-президент федерации Калерво Куммола сообщил в интервью финской газете Ilta Sanomat, что, судя по атмосфере на заседании, ЧМ в Минске не состоится. Обсуждались, в частности, «ужасные фотографии» (с Басковым и Лукашенко – ред.), сделанные во время поездки в Минск. Их обнародование, по словам Куммолы, стало для Фазеля неожиданностью.

Куммола также утверждает, что Фазель поставил перед Лукашенко жесткие условия проведения ЧМ в Минске, в том числе по Конституции, свободе прессы и освобождению политзаключенных. Но в эту дичь не поверит даже воспитанник обычного детского сада в любом белорусском городишко.

Судьба белорусской части ЧМ-2021 должна решиться не позднее 27 января.

«Визит в Беларусь Рене Фазеля, достойного наследника швейцарских гномов, прятавших деньги нацистских преступников, полученных в результате убийства евреев и других народов Европы - ничего личного, просто бизнес», - заявил Валерий Цепкало, комментируя белорусские приключения швейцарского миротворца.