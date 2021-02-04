В Турции зафиксировали случаи заражения еще двумя штаммами коронавируса

Два новых штамма коронавируса были зафиксированы в Турции, сообщил в среду министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

"В нашей стране, помимо британского штамма, также зарегистрированы два случая южноафриканского и один случай бразильского. Пациенты и люди, которые с ними контактировали, были изолированы в больницах", - написал он на своей странице в Twitter.

Кроме того, Коджа заявил, что в Турции вскоре начнется вакцинация от коронавируса людей старше 65 лет после завершения необходимых тестов, передает ТАСС.

В конце января Минздрав республики сообщил, что британский штамм нового коронавируса был зафиксирован в 17 городах Турции, число граждан, у которых был выявлен мутировавший вирус, возросло до 128.