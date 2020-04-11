Последнее обновление: 11.04.2020 09:44

В 30 городах Турции введен комендантский час из-за коронавируса

В 30 турецких городах, включая Анкару и Стамбул, и на территории всей провинции Зонгулдак объявлен комендантский час в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.

Мера вступила в силу с полуночи 11 апреля и продлится до 00:00 часов 13 апреля. В этот 48-часовой период жители затронутых территорий не смогут покидать свои дома, передает РБК.

Ранее, 3 апреля, турецкие власти уже приостановили въезд и выезд транспорта на территорию крупнейших городов, а также запретили покидать дома жителям младше 20 лет. Кроме того, при посещении общественных мест всех граждан обязали носить медицинские маски.

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