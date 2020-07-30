В Турции допустили введение «радикальных мер» для борьбы с коронавирусом

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи заявил о возможности введения «радикальных мер» из-за роста случаев заболевания коронавирусом в центральных и восточных регионах страны.

«В центральной Турции и в восточных провинциях пик еще не достигнут, число случаев коронавируса постепенно увеличивается. Если будет необходимо, могут быть приняты радикальные меры», — сказал Коджа.

Он добавил, что во время праздника Курбан-байрам, который в Турции будут отмечать с 31 июля по 3 августа, новых ограничений власти вводить не собираются, передает РБК.

С 1 августа Россия возобновляет полеты в Турцию. В первой декаде августа перелеты будут осуществляться со стыковкой в Стамбуле, а прямые рейсы в курортный город Анталья начнутся с 10 августа. По данным сервиса бронирования Туту.ру, спрос на билеты в Турцию вырос в 5 раз.