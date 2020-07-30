Последнее обновление: 30.07.2020 09:48

В Турции допустили введение «радикальных мер» для борьбы с коронавирусом

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи заявил о возможности введения «радикальных мер» из-за роста случаев заболевания коронавирусом в центральных и восточных регионах страны.

«В центральной Турции и в восточных провинциях пик еще не достигнут, число случаев коронавируса постепенно увеличивается. Если будет необходимо, могут быть приняты радикальные меры», — сказал Коджа.

Он добавил, что во время праздника Курбан-байрам, который в Турции будут отмечать с 31 июля по 3 августа, новых ограничений власти вводить не собираются, передает РБК.

С 1 августа Россия возобновляет полеты в Турцию. В первой декаде августа перелеты будут осуществляться со стыковкой в Стамбуле, а прямые рейсы в курортный город Анталья начнутся с 10 августа. По данным сервиса бронирования Туту.ру, спрос на билеты в Турцию вырос в 5 раз.

Ранее по теме


-->
blog comments powered by Disqus
<Июнь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование