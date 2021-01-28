В Минспорта заметили деградацию белорусского футбола

Футбол в Беларуси деградирует и нуждается в серьезном реформировании, заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на коллегии ведомства и Белорусской федерации футбола.

"Наша футбольная система нуждается в серьезном реформировании. Необходимо разработать концепцию развития футбола в Беларуси, совместными усилиями, опираясь на эффективный опыт передовых стран и учитывая наши национальные особенности. Наш белорусский футбол деградирует. Необходимо определить первостепенные задачи, которые нужно решать уже завтра, и наметить стратегию основного курса", - заявил Ковальчук, которого цитирует пресс-служба Минспорта.

На выработку пошаговой инструкции выхода из кризиса отведен месяц.