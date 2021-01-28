Лукашенко уволил министра МЧС

Лукашенко в среду, 27 января, уволил Владимира Ващенко с должности министра по чрезвычайным ситуациям, сообщила пресс-служба Лукашенко.

«Генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Ващенко освобожден от должности Министра по чрезвычайным ситуациям и уволен со службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям в запас по возрасту», - говорится в сообщении.

Исходя из того, что сообщение об увольнении министра было опубликовано вечером и на следующий день после кадровых перестановок в силовых структурах (назначение главы Совбеза), поводом для увольнения министра могли послужить неудовлетворительные действия ведомства по преодолению последствий накрывшего Беларусь циклона.