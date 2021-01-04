Лукашенко: Год будет непростым для Беларуси

Лукашенко понимает, что наступивший 2021 год будет очень непростым для него, и намерен любой ценой сохранить власть в своих руках.

"Как я и предполагал до выборов, пандемия обернется тем, что крупные игроки на мировой арене начнут делить мир. Пандемия из чисто медицинской проблемы стала не просто экономической, а уже геополитической. Это надо было ожидать, она никогда и не была медицинской проблемой. Тем не менее нам надо это учитывать, чтобы не попасть в жернова и нас не перемололи за предстоящий год. 2021 год будет непростым, нам надо во что бы то ни стало выстоять, сохранить свой суверенитет", - сказал сегодня Лукашенко, принимая с докладом генпрокурора Андрея Шведа.

Впрочем, пенсионер говорит не столько о синеокой, сколько лично о себе. И под суверенитетом он понимает исключительно сохранение власти в своих руках.

Лукашенко также признается, насколько тяжело ему далась вторая половина 2020 года, особенно период после выборов.

«…четыре месяца - это, считайте, как год по белорусскому времени», - так он оценивает течение времени.