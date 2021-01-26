В Беларуси нашелся человек на должность главы Совбеза (кадровые назначения)

В Беларуси заполнена пустовавшая месяцы вакансия главы Совбеза. Госсекретарем Совета безопасности стал первый заместитель министра обороны Александр Вольфович.

Новым руководителем Госконтроля стал Василий Герасимов, ранее исполняющий обязанности на этой должности. Бывший вице-премьер и глава «Гомельтранснефть Дружба» в Минске Игорь Ляшенко возглавил предприятие «Гродно Азот.

Руководить телеканалом СТВ Лукашенко назначил Кирилла Казакова, который был исполняющим обязанности гендиректора.

Также Лукашенко назначил своего уже бывшего помощника по Гомельской области Юрия Шулейко председателем Бресткого облисполкома.