ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, на первом заседании в 2021 году сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком.

«Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и ожидает, что будет уместно поддерживать этот целевой диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам комитета в отношении максимальной занятости, а рост инфляции - целевых 2%», - говорится в сообщении ФРС.

В ближайшие месяцы ФРС продолжит покупку казначейских облигаций не менее чем на $80 млрд ежемесячно, а также ценных бумаг, обеспеченных закладными (MBS), по крайней мере, на $40 млрд ежемесячно, пока не будет достигнут существенный прогресс в отношении максимальной занятости и ценовой стабильности.

«Покупки активов способствуют бесперебойному функционированию рынка и обеспечивают финансовые условия, поддерживающие поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий», - сказано в сообщении, передает ТАСС.

В ФРС подчеркнули, что пандемия COVID-19 продолжает оказывать давление на экономическую активность, занятость и инфляцию, а также создает значительные риски для экономических перспектив - как в США, так и во всем мире. «Темпы восстановления экономической активности и занятости в последние месяцы замедлились, причем слабость была сосредоточена в секторах, наиболее пострадавших от пандемии», - отметили там, добавив, что дальнейшее развитие экономики будет в значительной степени зависеть от распространения вируса, а также от прогресса в вакцинации населения.

За действия по денежно-кредитной политике единогласно проголосовали все члены комитета. Следующее заседание американского регулятора состоится 17 марта, а публикация его итогов будет сопровождаться обновленными макроэкономическими прогнозами.