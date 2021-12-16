ФРС США не стала менять базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком.

«Комитет по операциям на открытом рынке стремится к поддержанию максимальной занятости на рынке труда и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В связи с этим комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25%», - отмечается в сообщении ФРС по итогам заседания руководства.

Американский регулятор также объявил о более быстром сворачивания темпов скупки активов на рынке. В январе объем ежемесячного выкупа снизится до $60 с $90 млрд в декабре.