Последнее обновление: 29.01.2020 23:34

ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%.

«В соответствии со своим уставным мандатом комитет [по операциям на открытом рынке] стремится содействовать максимальной занятости населения и ценовой стабильности. Комитет постановил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным средствам от 1,5 до 1,75%», - говорится в сообщении ФРС.

«По мнению Комитета, текущая монетарная политика является подходящей для поддержки устойчивого роста экономической активности, хороших показателей рынка труда и движущейся к целевому показателю в 2% инфляции», - отмечается в сообщении.

Комитет продолжит наблюдать за изменением экономической перспективы, включая глобальное развитие и сдержанное инфляционное давление, что позволяет определить направление целевого диапазона базовой ставки.

За сохранение ставки проголосовали все 10 членов комитета. Следующее заседание ФРС США состоится 18 марта 2020 года.

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