ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком.

Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

"Комитет [по операциям на открытом рынке] решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и ожидает, что будет поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции - целевого уровня в 2%", - говорится в сообщении регулятора, передает ТАСС.

ФРС также улучшила прогноз падения ВВП США в 2020 году с 6,5% до 3,7%. Регулятор снизил прогноз роста ВВП страны в 2021 году с 5% до 4%, в 2022 году - с 3,5% до 3%. По итогам 2023 года регулятор ждет роста ВВП на уровне 2,5%.

Прогноз падения ВВП США в 2020 году улучшен с 6,5% до 3,7%. ФРС снизила прогноз безработицы в США с 9,3% до 7,6% в 2020 году и с 6,5% до 5,5% в 2021 году.