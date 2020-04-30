ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку по федеральным фондам в диапазоне от 0 до 0,25% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Продолжающийся кризис будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшее время и создает риски для экономики в среднесрочной перспективе», — говорится в сообщении. ФРС планирует сохранять ставку на текущем уровне до тех пор, пока не будет уверенности, что экономика справилась с последствиями пандемии, сообщил регулятор.

В марте ФРС США дважды внепланово снижала процентную ставку. В начале месяца ставку понизили до уровня 1–1,25% с 1,5–1,75%, а 16 марта — до 0–0,25%, передает РБК.

Кроме того, ФРС объявила о мерах поддержки экономики в связи с пандемией. Указывалось, что регулятор увеличит свой портфель государственных облигаций США по меньшей мере на $500 млрд, а портфель ипотечных облигаций, выпускаемых полугосударственными агентствами Ginnie Mae, Fannie Mae и Freddie Mac, — по меньшей мере на $200 млрд. 23 марта ФРС сообщила, что покупки активов на вторичном рынке будут производиться в неограниченном объеме.