Беларусские правозащитники признали политзаключенными еще 31 человека

Беларусские правозащитники признали узниками совести еще 31 гражданина Беларуси, таким образом число политзаключенным в стране выросло до 220 человек.

Свое решение правозащитники приняло в связи с рядом уголовных дел по обвинению в применении насилия в отношении сотрудников милиции, сопротивлении с использованием насилия сотруднику МВД, другим должностным лицам.

«Мирные собрания граждан должны находиться под защитой государства, и милиция не должна предпринимать действия по насильственному их пресечению, даже если они происходят в нарушение процедур их организации и проведения. Насильственное прекращение собраний и применение физической силы, а тем более специальных средств и оружия к протестующим, должно осуществляться только как крайняя мера, в случаях, когда поведение участников собрания носит насильственный характер, что представляет реальную угрозу национальной и общественной безопасности, жизни и здоровью граждан», - напомнили свою позицию правозащитники.

«Непропорционально жесткие действия милиции, направленные на пресечение мирных собраний, нельзя рассматривать как законную деятельность по защите и охране общественного порядка, а в случаях причинения в отношении представителей МВД спровоцированного ими же насилия “в ответ” со стороны протестующих, данные действия необходимо рассматривать исходя из тяжести причиненного вреда здоровью и умысла на причинение такого вреда, а также как защиту от явно неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов, действовавших в том числе по незаконному приказу (необходимая защита)», - указывают правозащитники.

Кроме того, мониторинг судебных заседаний показал, что суды выносят непропорционально жесткие (неадекватные) правонарушению, в котором обвиняются лица, приговоры по сравнению с приговорами, выносимыми по таким же категориям дел вне политического контекста.

В ряде случаев судебные заседания были проведены в закрытом режиме: на них не допускались представители общественности, правозащитники и представители СМИ. Причем решения суда о проведении закрытых заседаний не были обусловлены необходимостью защиты государственной тайны или информации личного характера участников процесса, нежелательной к публичному распространению.

Правозащитники призвали белорусские власти незамедлительно освободить всех политзаключенных и иных граждан, задержанных в ходе мирных акций протеста.