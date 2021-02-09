Политзаключенный Артем Савчук приговорен к 4-м годам колонии усиленного режима

30-летний политзаключенный Артем Савчук приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Такое решение вынес 9 февраля суд Фрунзенского района Минска, сообщает БелаПАН.

Савчук признан виновным по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках). Дело рассматривала судья Юлия Близнюк. Государственное обвинение представляла Алина Касьянчик.

Савчука обвинили в том, что 10 августа он грубо нарушал общественный порядок, блокировал движение транспорта, участвовал в столкновении с сотрудниками милиции, бросал петарды и болты.

Савчук, который последние 10 лет жил в Польше, сообщил, что приехал в Беларусь на свадьбу одноклассника, инкриминируемых ему действий не совершал, а лишь наблюдал за мирной демонстрацией.

На суде в качестве свидетеля выступал друг Савчука, политзаключенный Артем Хващевский, который был задержан вместе с ним и которого 15 января судья Близнюк приговорила к одному году лишения свободы в колонии общего режима.

Адвокат Сергей Лебедев подчеркнул, что показания Савчука и Хващевского подтвердились записями с камер наблюдения. «И Артем, и его друзья дали принципиально аналогичные показания, — сказал он. — Когда они возвращались домой, движение было заблокировано, поэтому они припарковали машину на одной из улиц и продолжили движение пешком. Во время взрывов они временно потерялись, но потом нашлись возле торгового центра "Тивали". Там Савчук помог неизвестным ему людям, которые перемещали тележки супермаркета — только потому, что они передвигали их с трудом. Он не предполагал, что эти тележки могут быть использованы в противоправных действиях. Показания подтверждаются фотографиями и видео, которые сделал на телефон Хващевский. Подтверждается и факт перемещения тележек супермаркета на небольшой части дороги».

Лебедев отметил, что в вину Савчуку вменяется «разукомплектование и изъятие колясок из парковочного бокса» — такие выводы следователь сделал на основе просмотренных видео с камер наблюдения и инвентарных номеров колясок. Однако, подчеркнул адвокат, на видео видно, как Савчук и друзья на некоторое время исчезают из зоны обзора камеры. Следствие посчитало, что поскольку Савчук мог находиться в боксе во время выкатывания колясок, вину можно считать доказанной — других доказательств суду не предоставлено.

«По сути, следователь в протоколе допустил предположение, которое не может быть принято за доказательство по презумпции невиновности, — сказал Лебедев. — Кроме этого, и обвиняемый, и свидетели говорят, что они не заходили в бокс».

Адвокат также отметил, что считать похищением изъятие тележек с места хранения в магазине и перемещение их на 140 метров тоже нельзя: не подтверждены корыстные мотивы, торговая сеть не понесла вреда, а использование тележек вне магазина допускается правилами торговых сетей.

«Пособничество требует доказательства злого умысла, поэтому считаю его не подтвержденным, — сказал Лебедев. — Артем руководствовался альтруизмом и не предполагал, для каких целей будут использованы тележки. Именно за то, что он, не разобравшись в ситуации, проявил отзывчивость, он сейчас и привлекается к уголовной ответственности».

Прокурор Касьянчик запросила для Савчука четыре года лишения свободы в колонии усиленного режима, а также удовлетворить гражданский иск Минсктранса — 21 тысячу 839 рублей. Судья Близнюк назначила именно такое наказание. Иск Минсктранса будет выделен в отдельное гражданское производство.