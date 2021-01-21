Два православных священнослужителя выступили поручителями Игоря Лосика

Два священнослужителя Беларусской Православной Церкви Московского Патриархата направили в Следственный комитет Беларуси свои ходатайства о личном поручительстве за администратора телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика.

«Свои мотивы выступить поручителями священники объясняют попыткой помочь Игорю сохранить жизнь и без того подорванное здоровье. Игорь Лосик держит голодовку с 15 декабря. Состояние здоровья за время голодовки ухудшилось», - сообщает телеграм-канал.

Накануне, глава Представительства Европейского Союза в Беларуси Дирк Шубель представитель ЕС в Беларуси в очередной раз обратился к властям РБ предоставить европейским дипломатам возможность посетить Игоря Лосика и других политзаключенных.

Игорь Лосик находится под стражей с 25 июня 2020 года и признан политзаключенным. Изначально он был обвиняемым по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 15 декабря стало известно, что Лосику предъявлено новое обвинение — по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках). 25 декабря Лосику продлили срок содержания под стражей еще на три месяца.

Лосик вину не признает и отреагировал на новое обвинение бессрочной голодовкой до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения.

Личное поручительство заключается в принятии на себя заслуживающими доверия лицами письменного обязательства о том, что подозреваемый или обвиняемый, находясь на свободе, не скроются от органа уголовного преследования и суда, не будут препятствовать расследованию дела или рассмотрению его судом и не будут заниматься преступной деятельностью. Число поручителей не может быть менее двух.