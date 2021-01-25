Президент Азербайджана усилил контроль над нефтекомпанией SOCAR

Президент Ильхам Алиев подписал в субботу указ о мерах совершенствования управления Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR), создав для общего руководства ее деятельностью наблюдательный совет.

Как следует из документа, опубликованного на сайте главы государства, решение принято «в целях повышения эффективности деятельности Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики», а также «совершенствования управления ею с учетом современных стандартов корпоративного управления». Отмечается, что «с учетом процессов и неопределенности в глобальной экономике, в том числе на международном нефтяном рынке, одним из основных вызовов стали обеспечение конкурентоспособности SOCAR, ее финансовой устойчивости в среднесрочной и долгосрочной перспективе, повышение эффективности инвестиций и значительное увеличения стоимости активов» компании, передает ТАСС.

Согласно указу, наблюдательный совет состоит из семи человек, назначаемых на должность и освобождаемых от нее президентом страны. Председателем наблюдательного совета назначен министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

SOCAR занимается разведкой нефтегазовых месторождений на море и на суше в Азербайджане, добычей углеводородов, их переработкой и транспортировкой, продажей на внутреннем и внешнем рынках. В ее состав входят три производственных объединения, нефтеперерабатывающий и газоперерабатывающий заводы, Бакинский завод глубоководных оснований, научно-исследовательские учреждения и ряд других подразделений.