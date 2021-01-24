Последнее обновление: 24.01.2021 11:48

В субботу число задержанных на акциях в Беларуси составило не менее 156 человек

На прошедших в минувшую субботу, 24 января, акциях протеста были задержаны не менее 156 человек, сообщил телеграм-канал волонтер «Списки задержанных».

В свою очередь, правозащитный центр «Весна» сообщил, что в регионах были задержаны не менее 20 человек (Брест, Гродно, Молодечно).

В субботу ГУВД Мингорисполкома сообщило о задержании 100 «наиболее активных лиц», «в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства».

Вчерашние задержания стали самыми массовыми с 20 декабря прошлого года.

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