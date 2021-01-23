Последнее обновление: 23.01.2021 21:23

В Беларуси задержаны не менее 139 человек

В Минске и других городах Беларуси сегодня были задержаны не менее 139 человек за участие в акциях протеста.

Протестные марши и цепи анонсировались как акции в поддержку российского оппозиционера Навального, однако беларусы имеют свои причины для выражения несогласия.

Оппозиционеры и их сторонники требуют остановить насилие, репрессии и беззаконие, освободить всех политзаключенных и задержанных. Лозунги "Я выхожу!", "Жыве Беларусь!", "Не забудем, не простим!" и другие по-прежнему не утратили свою актуальность.

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