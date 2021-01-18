ГУВД: В Минске за участие в акциях задержаны 30 человек

В Минске за участие в несанкционированных мероприятиях в выходные задержаны 30 человек, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

"За минувшие выходные сотрудники минской милиции за участие в несанкционированных мероприятиях задержали 30 человек, которые помещены в изолятор временного содержания лиц. Несмотря на регулярные предупреждения об ответственности, в разных районах столицы собирались небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой. Наиболее активные были задержаны", - говорится в сообщении.