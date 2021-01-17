Власти России задержали Навального по прилету в Россию

Прибывший в воскресенье из Германии в РФ Алексей Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление, сообщили в пресс-бюро столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

"17 января в аэропорту "Шереметьево" сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока", - говорится в сообщении пресс-бюро, передает Интерфакс.

В ведомстве отметили, что дальнейшую меру пресечения Навального определит суд. "До решения суда, он будет находиться под стражей", - говорится в пресс-релизе.

"Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН по Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что ранее адвокат Навального был ознакомлен с вынесенным постановлением об объявлении его в розыск, а также с представлением, направленным уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН по Москве в Симоновский районный суд Москвы, об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором.

В ФСИН отметили, что решением Замоскворецкого суда Москвы от 30 декабря 2014 года был приговорен к 3,5 годам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем.

"Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 5 лет. Решением Симоновского районного суда Москвы от 4 августа 2017 года испытательный срок был продлен на год", - говорится в сообщении.

Однако, по данным тюремного ведомства, "в течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения осужденным Навальным условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН по Москве два раза в месяц в определенные дни".

"В частности, дважды нарушения фиксировались в январе 2020 года, по одному разу - в феврале, марте, июле, августе. Последняя явка осужденного Навального на регистрацию состоялась 3 августа 2020 года. При этом сотрудники УИИ неоднократно предупреждали осужденного, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы", - пояснили в пресс-бюро.

Там подчеркнули, что вызовы Навального в инспекцию "были приостановлены на время прохождения им лечения в клинике "Шарите" (Германия)".

"Однако в октябре 2020 года из официальных публикаций клиники "Шарите" стало известно, что Навальный А.А. выписан из клиники 23 сентября 2020 года. Позднее он сам подтвердил эти сведения в уведомлении, направленном в УФСИН", - говорится в пресс-релизе.

Вместе с тем, отметили в ведомстве, "несмотря на отсутствие объективных причин, с октября 2020 года до конца испытательного срока на регистрацию в УФСИН он не являлся, тем самым вновь были нарушены условия испытательного срока".

"В соответствии с ч. 4 ст.190 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, если условно осужденный в течение испытательного срока систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля, начальник уголовно-исполнительной инспекции направляет в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда", - говорится в пресс-релизе.

Навальный в воскресенье вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение. Изначально прилет планировался в аэропорт "Внуково", но затем рейс был перенаправлен в "Шереметьево".

29 декабря 2020 года ФСИН объявила Навального в розыск и пообещала его задержать. Претензии к оппозиционеру связаны с нарушением им обязательств, наложенных приговором по так называемому "делу Ив Роше".

Также в конце декабря минувшего года Следственный комитет объявил о возбуждении в отношении Навального уголовного дела о мошенничестве в связи с якобы тратой на личные цели 356 млн рублей из средств, перечисленных в различные фонды, в том числе основанный им Фонд борьбы с коррупцией.

Возможность задержания Навального по прилету не исключал его адвокат Вадим Кобзев. При этом он заметил, что в случае задержания Навального должны будут отпустить, поскольку никакой меры пресечения в отношении него пока нет.

В Германии Навальный проходил лечение и реабилитацию в течение почти пяти месяцев. 20 августа 2020 года ему стало плохо в полете из Томска в Москву, он был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы, а затем перевезен в клинику Charite в Берлине.

Позднее он сам, медики и власти ФРГ заявили, что Навальный был отравлен нервнопаралитическим боевым веществом из группы "Новичок". Российские власти отвергают подобные заявления и считают их безосновательными.