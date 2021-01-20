Байден вступил в должность президента США

Джо Байден приведен к присяге и стал 46 президентом США, уходящий президент Трамп отказался соблюдать традицию и не присутствовал на церемонии.

На церемонию прибыли бывшие президенты США Обама, Буш и Клинтон и уходящий вице-президент Пенс

Вместе с Байденом в зоне для почетных гостей находятся избранный вице-президент Камала Харрис и уходящий вице-президент Майкл Пенс. Там же члены семьи избранного президента, судьи Верховного суда США, американские законодатели.

Церемония инаугурации проходит в усеченном формате и при соблюдении норм социального дистанцирования в связи с распространением в стране нового коронавируса. Кроме того, ее организаторы отказались от парада по случаю вступления в должность очередного главы государства. В этот день присутствовать непосредственно на Капитолийском холме разрешено лишь законодателям, каждый из которых мог пригласить только одного гостя.