Трамп хочет убедиться, что его инаугурация собрала много зрителей

Президент США Дональд Трамп потребовал от федеральной службы парков предоставить ему дополнительные фотографии, доказывающие, что его инаугурация собрала большое количество людей, пишет газета Washington Post со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.

По данным источников издания, 21 января, на следующий день после инаугурации, Трамп позвонил директору службы парков Майклу Рейнольдсу и лично попросил представить ему новые фотографии собравшихся на Национальной аллее. Трамп считает, что эти снимки могут доказать, что СМИ занизили число присутствовавших на его инаугурации зрителей.

Ранее Трамп заявил, что толпа заполняла все пространство Национальной аллеи от Капитолия до Белого дома. Агентство Ассошиэйтед Пресс, в свою очередь, сообщило, что люди не заполняли всю территорию Национальной аллеи, приводя снимки с воздуха. Оценки числа зрителей на инаугурации Трампа разнятся от 250 до 900 тысяч человек. Максимальная оценка примерно вдвое меньше, чем число людей на первой инаугурации предшественника Трампа Барака Обамы в 2009 году.

Как пишет издание, ни федеральная служба парков, ни ее глава, никак не прокомментировали информацию о звонке Трампа.

"Служба национальных парков США не комментируем внутренние беседы между представителями администрации", - приводит издание словам представителя службы Томаса Кроссона. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби Сандерс заявила, что этот звонок попросту демонстрирует, что стиль управления Трампа заключается "в доступности". "Он не является тем, кто сидит без дела и ждет. Он действует и решает дела", - заявила она.

По словам источников издания, Рейнольдс направил фотографии администрации президента США, однако снимки не доказывают большого присутствия зрителей на инаугурации.