Глава Минздрава США подал заявление об отставке

Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар подал заявление об отставке. Об этом он сообщил в пятницу, 15 января, в Twitter.

"На этой неделе я, так же как и другие политические назначенцы, подал свое заявление, которое вступит в силу в полдень 20 января", - написал он. Азар добавил, что считает своим долгом обеспечить плавную передачу власти команде избранного президента Джозефа Байдена, поэтому будет до инаугурации последнего оставаться на своем посту.

В письме глава Минздрава отметил отдельные успехи правительства Дональда Трампа, включив в их число быструю разработку вакцины от коронавируса, однако в то же время резко осудил штурм здания Конгресса США сторонниками президента и массовые беспорядки в Вашингтоне. По мнению министра, все это "угрожает запятнать" достижения и "другое историческое наследие этой администрации".

"Атака на Капитолий стала нападением на нашу демократию и на традиции мирной передачи власти", - резюмировал Алекс Азар.

Сразу несколько официальных лиц, связанных с командой Дональда Трампа, а также с его близким кругом, заявили о своей отставке после массовых беспорядков у здания американского Конгресса в Вашингтоне 6 января, передает DW.

Так, спецпосланник президента США по Северной Ирландии и бывший исполняющий обязанности главы аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни сообщил, что покидает свой дипломатический пост в знак протеста против произошедшего.

Ушел и старший директор по России и европейским делам Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Райан Талли. Кроме того, должности покинули два министра - транспорта и образования, Элейн Чао и Бетси Девос.