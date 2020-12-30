Лукашенко обвинил оппозицию и Запад в попытках возродить нацизм в Беларуси

Лукашенко выдал порцию новых обвинений в адрес оппозиции и поддерживающих ее западных стран. На этот раз речь о попытках возродить нацизм в Беларуси.

"Ведущую роль в организации уличных беспорядков играют зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты, не сумевшие иным образом показать свою хоть какую-то политическую значимость. Мы уже с вами видели таких в кадрах немецкой кинохроники, восторженно марширующих с БЧБ-флагами и портретами фюрера", - заявил сегодня Лукашенко, посещающий место дислокации минского ОМОНа.

«… несмотря на огромные финансовые вливания, прямое иностранное участие в организации протестных акций и подготовке радикальных элементов, попытка возродить подобное в наши дни фактически захлебнулась по простой причине. Невозможна героизация нацизма в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина».

Он также обвинил оппозицию в изобретении новых козней против Беларуси.

«Мятеж, блицкриг или цветная революция не прошли. Поэтому сидящие в теплых зарубежных кабинетах неудавшиеся "змагары" продолжают изобретать все новые козни против нашего государства, как они говорят, "во благо белорусского народа". Блага только не видно. У этих "деятелей" свои специфические представления и понимание политики", - негодовал сегодня пенсионер.

«Вместо поиска конструктивной альтернативы, честной и открытой борьбы за симпатии людей они призывают к уличным баталиям. Взамен содержательного диалога по преодолению имеющихся проблем пытаются поставить под сомнение легитимность государственных институтов. Активно содействуют призывам уничтожать имущество несогласных с ними, расправляться с их детьми, женами и близкими людьми. При этом они называют себя патриотами, хотя в открытую работают на развал экономики, ликвидацию существующего конституционного строя и уничтожение страны».

«На примере наших соседей мы видим, к чему может привести разрушение массового сознания и исторической памяти народа. Особенно у самой активной его части – молодежи», - добавил Лукашенко.

Ну, так, вполне правдиво отражающее текущий момент заявление Лукашенко: агрохунта – она и в Беларуси агрохунта.

И еще одна цитата из сегодняшнего выступления: «Возле наших западных и северных границ идет постоянное наращивание военного потенциала. Польша и страны Прибалтики стали полигонами для регулярных учений и тренировок войск НАТО. Нам грозят не только введением новых экономических санкций, против нас развязали настоящую информационную войну, постоянно устраиваются политические провокации»…