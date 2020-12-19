МВД Беларуси проводит проверку видео с кадрами издевательств во Фрунзенском РУВД

Министерство внутренних дел Беларуси проводит проверку видео с кадрами издевательств сотрудников Фрунзенского РУВД над задержанными в ходе акций протеста гражданами 12 августа 2020 года.

Видео было опубликовано инициативой BYPOL и, судя по всему, снято одним из действующих на тот момент сотрудников милиции.

«По данному вопросу, что была видеозапись, где сотрудники милиции Фрунзенского РУВД обращаются с задержанными не очень хорошо, проводится проверка. Министром задача поставлена. По результатам проверки будут сделаны определенные выводы», - первый замминистра внутренних дел Юрий Назаренко во время прямой телефонной линии, сообщает tut.by.

Инициатива BYPOL опубликовала на YouTube видео с кадрами происходящего во Фрунзенском РУВД Минска 12 августа. В помещении спортзала находится много людей, некоторые лежат на полу, кто-то сидит на коленях или стоит вдоль стены, с руками, зафиксированными за спиной. Во время допроса одного из них бьют под дых и по почкам после того, как он медлит с ответом. На заднем плане также видно, как лежащего на полу человека бьют дубинкой.