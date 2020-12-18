Последнее обновление: 18.12.2020 16:43

Инициатива BYPOL опубликовала доказательства издевательств над задержанными в Минске

Представители действующей власти постоянно заявляют в СМИ, что в отношении задержанных беларусов пытки и насилие не применялись.

Инициатива BYPOL опубликовала подборку видео материалов, доказывающих применение пыток и насилия в отношении граждан, задержанных на акциях протеста.

«На видео зафиксировано бесчеловечное преступное отношение к задержанным лицам, в связи с чем наша инициатива обращается к недавно назначенному на должность первого заместителя Председателя Следственного комитета Республики Беларусь генерал-майору юстиции Шандаровичу Олегу Станиславовичу, курирующему вопросы предварительного следствия, в строгом соответствии со своими должностными обязанностями отреагировать на указанное сообщение о преступлении, обеспечив незамедлительное возбуждение уголовного дела, а также его всестороннее, полное и объективное расследование», - говорится в сообщении BYPOL.

«Если у центрального аппарата Следственного комитета возникнут сложности с квалификацией деяний, зафиксированных на публикуемых видеозаписях, а также в установлении запечатлённых на них личностей, инициатива BYPOL готова оказать компетентную помощь в решении данных вопросов. Данное обращение в равной степени адресуется ко всем сотрудникам Следственного комитета и органов прокуратуры Республики Беларусь», - подчеркивается в сообщении.

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